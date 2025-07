Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare sfida il top club di Serie A: nel mirino c’è l’attaccante

Lorenzo Lucca conteso tra Napoli e Milan, sull’attaccante dell’Udinese ha fatto chiarezza il giornalista Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli.

LE PAROLE – «Si è complicata la pista che porta a Lucca, c’è stato un inserimento fortissimo del Milan. L’Udinese e il Napoli hanno informato il Napoli con grande gentilezza».

Il mercato degli attaccanti si infiamma, e un nome che sta rapidamente salendo alla ribalta è quello di Lorenzo Lucca, il giovane centravanti dell’Udinese. Inizialmente monitorato con attenzione dal Napoli, nelle ultime ore un nuovo, prestigioso contendente si sarebbe inserito nella corsa per assicurarsi le prestazioni del promettente bomber: il Milan.

L’Interesse del Napoli per Lucca

Il Napoli, la squadra partenopea fresca vincitrice dello Scudetto (si fa riferimento all’ultimo scudetto vinto nel 2023), è da tempo alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo. Con la possibile partenza di alcuni elementi chiave, la dirigenza azzurra sta sondando il mercato per individuare profili giovani ma già in grado di fare la differenza. Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000, alto quasi due metri, con un fisico imponente ma anche una buona tecnica e un discreto fiuto per il gol, ha attirato l’attenzione degli scout napoletani. Le sue caratteristiche lo renderebbero un’ottima alternativa o un valido partner per l’attuale centravanti, in grado di offrire soluzioni diverse in fase offensiva.

L’Irruzione del Milan nella Trattativa

Come rivelato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss, una novità significativa riguarda l’inserimento prepotente del Milan. I rossoneri, uno dei club più blasonati d’Italia e d’Europa, con una storia ricca di successi, sarebbero piombati con decisione sull’attaccante friulano. Il Diavolo, alla ricerca di un profilo giovane e futuribile per il proprio attacco, vede in Lucca un investimento interessante. L’idea dei lombardi sarebbe quella di assicurarsi un giocatore con ampi margini di miglioramento, in grado di crescere ulteriormente sotto la guida dell’attuale tecnico e di rappresentare un elemento importante per il futuro.

La Sfida tra Giganti per il Centravanti Bianconero

L’improvviso interesse del club meneghino per Lucca trasforma la corsa all’attaccante in un vero e proprio derby di mercato tra due delle più grandi potenze del calcio italiano. L’Udinese, proprietaria del cartellino del giocatore, si trova ora in una posizione di forza, potendo contare su più offerte per il proprio gioiello. Sarà interessante capire quali saranno le strategie dei due club: se il Napoli continuerà a spingere con decisione o se il Milan, con la sua innegabile capacità di attrarre talenti, riuscirà a superare la concorrenza. Per Lorenzo Lucca, questa contesa tra big rappresenta una grande opportunità per il suo futuro professionale, con la possibilità di approdare in una piazza prestigiosa e mettersi alla prova ai massimi livelli del calcio italiano. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il destino del giovane centravanti.