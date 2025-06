Calciomercato Milan, Tare non lo molla! Obiettivo sensibile, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, Igli Tare, DS rossonero, non molla Samuele Ricci come obiettivo per il centrocampo della prossima stagione

Il calciomercato Milan estivo è ormai alle porte e le squadre di Serie A sono già in fermento per rinforzare le proprie rose. Tra le società più attive, il Torino si sta muovendo su più fronti, ma l’attenzione principale, almeno per quanto riguarda le grandi manovre in uscita, sembra concentrarsi sul futuro di Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001, ex Empoli, resta infatti un obiettivo prioritario del Milan, come riportato anche da calciomercato.com, che segue da vicino l’evolversi della situazione.

Il Milan, alla ricerca di rinforzi per la propria mediana, vede in Ricci il profilo ideale per aggiungere dinamismo e qualità al centrocampo di Allegri. Le trattative tra i due club, sebbene non ancora ufficialmente imbastite con offerte concrete, sono nell’aria da tempo e potrebbero accelerare nelle prossime settimane. I rossoneri avrebbero individuato nel giovane talento granata un investimento per il presente e per il futuro, capace di inserirsi immediatamente nelle rotazioni e di crescere ulteriormente sotto la guida di un top club.

Per il Torino, la cessione di Ricci rappresenterebbe una potenziale plusvalenza significativa, un’operazione che potrebbe sbloccare ulteriori risorse per il mercato in entrata. La dirigenza granata, guidata dal presidente Urbano Cairo, è consapevole dell’interesse del Milan e sta valutando attentamente la situazione. La richiesta economica per il cartellino di Ricci non sarà indifferente, dato il suo potenziale e il contratto che lo lega al club piemontese. Sarà interessante vedere se il Milan sarà disposto a soddisfare le richieste del Torino per assicurarsi uno dei centrocampisti italiani più promettenti.

Nel frattempo, il Torino non è rimasto con le mani in mano per quanto riguarda gli altri movimenti di calciomercato. È ufficiale, infatti, la permanenza di Cristiano Biraghi. I dirigenti granata hanno esercitato il diritto di riscatto per il terzino sinistro classe 1992, ex Inter, acquisendolo a titolo definitivo dalla Fiorentina, da dove era arrivato in prestito nello scorso mercato invernale. Un’operazione che garantisce stabilità sulla fascia sinistra e che conferma la fiducia del club nelle capacità del giocatore.

Non solo riconferme, però. Il club di Urbano Cairo ha già messo gli occhi su un altro giovane talento: Jacopo Fazzini. Il centrocampista dell’Empoli, classe 2003, è sotto contratto fino a giugno 2027 e, come già sottolineato da calciomercato.com in passato, era stato seguito anche dai viola e dalla Lazio. L’interesse del Torino per Fazzini potrebbe essere interpretato come una mossa preventiva in vista di una possibile partenza di Ricci, o semplicemente come un ulteriore tassello per ringiovanire e rafforzare la linea mediana. La strategia del Torino sul calciomercato sembra chiara: valorizzare i giovani, puntare su profili promettenti e, se necessario, effettuare cessioni importanti per finanziare nuovi investimenti. Il futuro di Samuele Ricci al Milan resta uno dei nodi cruciali di questa sessione di calciomercato.