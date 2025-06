Calciomercato Milan, Tare chiude il colpo! Prossime ore decisive, cifre e dettagli sul piatto

Calciomercato Milan, Igli Tare nelle prossime ore è pronto a chiudere il colpo legato a Samuele Ricci dal Torino: tutti i dettagli

Le voci si fanno sempre più insistenti e l’attesa cresce a dismisura tra i tifosi rossoneri: Samuele Ricci potrebbe vestire la maglia del calciomercato Milan già nelle prossime ore. Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, l’affare sarebbe ormai totalmente impostato, con un’intesa di massima che prevede un esborso di 25 milioni di euro da parte del Milan, bonus compresi. Una cifra che testimonia la ferma volontà del club di via Aldo Rossi di assicurarsi le prestazioni di uno dei centrocampisti più promettenti del panorama calcistico italiano.

L’operazione, che si preannuncia come uno dei colpi di mercato più significativi di questa sessione estiva, ha visto un’accelerazione decisiva nelle ultime ore. La conferma dell’imminente chiusura dell’accordo arriva direttamente da Matteo Moretto, una fonte affidabile e sempre molto ben informata sulle dinamiche del calciomercato. La sua notizia ha acceso l’entusiasmo della tifoseria milanista, desiderosa di vedere nuovi volti di qualità rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, che si prospetta ricca di impegni tra campionato e coppe europee.

Ricci e il Milan: Un Matrimonio Quasi Fatto con Contratto Quinquennale

Il centrocampista italiano, classe 2001, ha già espresso il suo fermo gradimento per la destinazione rossonera. A quanto pare, Ricci avrebbe già detto di sì al Milan, trovando un’intesa sull’aspetto contrattuale per un accordo che lo legherebbe al club per ben cinque anni. Questo dettaglio sottolinea la fiducia che il Milan ripone nelle qualità e nel potenziale di crescita del giovane mediano, considerato un elemento chiave per il presente e il futuro della squadra. Un contratto a lungo termine è sempre un segnale forte di un investimento ponderato e di una visione a lungo raggio.

Le Ultime Tappe dell’Operazione: Dettagli Finali tra i Club

Nonostante l’affare sia ormai ben definito e le cifre siano chiare, mancano ancora gli ultimissimi dettagli tra i due club. Si tratta verosimilmente di clausole minori, modalità di pagamento o bonus legati a obiettivi specifici, che non dovrebbero in alcun modo compromettere la buona riuscita dell’operazione. L’ottimismo regna sovrano, e si prevede che le parti possano arrivare a una definizione completa nelle ore a venire, permettendo al Milan di annunciare il suo nuovo rinforzo per il centrocampo. L’acquisto di Ricci risponde a un’esigenza specifica della squadra, che cerca un centrocampista dinamico, con buona visione di gioco e capace di dare equilibrio e qualità alla manovra.

L’arrivo di Samuele Ricci al Milan rappresenterebbe un’ulteriore conferma della strategia del club di puntare su giovani talenti italiani, affiancandoli a giocatori di esperienza per creare un mix vincente. La notizia diffusa da Matteo Moretto ha riacceso l’entusiasmo tra i supporter rossoneri, che ora attendono solo l’ufficialità per celebrare l’arrivo di un giocatore che si preannuncia come un protagonista del futuro Milan. Sarà interessante vedere come si inserirà nel modulo di gioco e quale sarà il suo impatto sulle prestazioni della squadra.