Calciomercato Milan, la rivelazione è clamorosa: Tare vuole portare a Milanello il grande big del nostro campionato. Le ultimissime sui rossoneri

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha rivelato un nome che potrebbe accendere la fantasia dei tifosi milanisti: Mateo Retegui. Secondo Ceccarini, l’attaccante dell’Atalanta sarebbe la prima scelta di Igli Tare per rinforzare l’attacco del Milan. Tare, figura di spicco nel nuovo assetto dirigenziale rossonero, avrebbe individuato nel centravanti italo-argentino il profilo ideale per il reparto offensivo.

Retegui, approdato in Italia con il Genoa e poi passato all’Atalanta, ha dimostrato di possedere le qualità per imporsi in Serie A. La sua rapidità, il senso del gol e la capacità di legare il gioco lo rendono un attaccante moderno e versatile, perfettamente in linea con le esigenze tattiche del Milan. Inoltre, la sua giovane età e il margine di crescita lo rendono un investimento interessante per il futuro.

L’operazione, tuttavia, si presenta complessa. L’Atalanta, che ha acquisito Retegui non molto tempo fa, lo considera un elemento importante del proprio progetto e non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente. La valutazione del cartellino di Retegui è elevata e il Milan dovrebbe mettere sul piatto una cifra considerevole per convincere la Dea a cederlo. Tare, però, è noto per la sua abilità nel condurre trattative difficili e potrebbe sfruttare la sua profonda conoscenza del mercato per trovare la chiave giusta.

Il Milan, dopo una stagione altalenante, punta a rinforzare significativamente l’attacco per tornare a competere ai massimi livelli. L’arrivo di un centravanti prolifico e affidabile è una priorità. Se l’indiscrezione di Ceccarini dovesse trovare riscontro, Retegui diventerebbe il nome caldo per l’estate rossonera. I tifosi attendono con ansia sviluppi, sperando di vedere il giovane attaccante vestire la maglia del Diavolo nella prossima stagione.