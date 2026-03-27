Calciomercato Milan, Tare depenna Panichelli per l’attacco: gravissimo infortunio per l’argentino. Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri costretti a depennare Panichelli dalla lista degli obiettivi per l’attacco: infortunio pesantissimo

Una notizia drammatica scuote il ritiro della nazionale argentina e il finale di stagione dello Strasburgo. Joaquin Panichelli, centravanti classe 2002 e rivelazione assoluta della Ligue 1, ha subito un grave infortunio durante l’ultima seduta di allenamento prima dell’amichevole contro la Mauritania.

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Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le diagnosi dello staff medico della Selecciòn hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’attaccante dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e resterà lontano dai campi per almeno sei mesi, vedendo sfumare definitivamente la possibilità di partecipare ai Mondiali del 2026 da campione in carica.

Panichelli, il Milan si allontana?: l’impatto sul mercato

L’infortunio rappresenta un colpo durissimo anche per lo Strasburgo, che perde il suo miglior marcatore stagionale — autore di 20 gol in 39 partite — nel bel mezzo della corsa per un piazzamento europeo e per la Conference League. Al tempo stesso, il crac al ginocchio cambia drasticamente le prospettive di mercato: Panichelli era finito nel mirino dei grandi club europei, tra cui il Chelsea e, soprattutto, il Milan.

I rossoneri, che secondo Calciomercato.com avevano inserito l’argentino nella lista dei papabili per l’attacco di Massimiliano Allegri in vista del 2026/27, dovranno ora forzatamente virare su altri obiettivi, dato il lungo periodo di riabilitazione che attende il calciatore.