Calciomercato Milan, Tare non andrà oltre: la cifra è stata stabilita. Le ultime

Matteo Moretto fa il punto della situazione su Jashari, obiettivo del Milan. Queste le sue parole sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano.

LE PAROLE – «Il Milan si aspetta una risposta definitiva dal Bruges per Jashari entro lunedì-martedì. Il Milan non è intenzionato ad aumentare l’offerta presentata negli ultimi giorni da 32,5 mln più bonus e sta insistendo molto sulla volontà del calciatore».

Il calciomercato estivo è nel vivo e il Milan si trova in una fase cruciale per definire il futuro del suo centrocampo. I rossoneri sono in attesa di una decisione definitiva dal Club Bruges entro i primi giorni della prossima settimana, presumibilmente lunedì o martedì, riguardo all’acquisizione di Ardon Jashari. Il talentuoso centrocampista svizzero, classe 2002, è diventato uno degli obiettivi primari per rinforzare la rosa a disposizione di mister Paulo Fonseca.

L’offerta presentata dal Diavolo per Jashari ammonta a 32,5 milioni di euro più bonus. Una cifra che il club di Via Aldo Rossi non ha intenzione di aumentare. Questa ferma posizione sottolinea la strategia del Milan, che ritiene l’offerta già congrua al valore del giocatore e alle proprie disponibilità economiche, mantenendo un approccio oculato alle spese. La dirigenza milanista, infatti, è nota per la sua attenzione alla sostenibilità finanziaria, pur puntando su profili di alto potenziale.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, l’attuale tattica del Milan si concentra molto sulla volontà del calciatore. Jashari, a quanto pare, sarebbe fortemente attratto dall’idea di indossare la maglia rossonera e di mettersi alla prova in un campionato prestigioso come la Serie A. La sua chiara preferenza per la destinazione Milano potrebbe rivelarsi un fattore determinante nel convincere il Club Bruges ad accettare l’offerta, anche se i belgi potrebbero ambire a ottenere una cifra maggiore.