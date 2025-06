Calciomercato Milan, Tare alza l’offerta ma il braccio di ferro continua! Pista in salita

Calciomercato Milan, Igli Tare ha alzato l’offerta al Valencia per Javi Guerra: strada in salita, il club spagnolo non molla

Il calciomercato Milan è sempre più determinato a rinforzare il proprio centrocampo e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Javi Guerra, talentuoso mediano del Valencia. Le trattative tra le due società stanno procedendo, ma una distanza di 4 milioni di euro separa ancora l’offerta rossonera dalla richiesta spagnola, come riportato da Sport Mediaset.

Il Diavolo, noto per la sua strategia di mercato oculata e mirata a giovani talenti con ampi margini di crescita, ha alzato la sua offerta a 21 milioni di euro, inclusi i bonus. Questa cifra dimostra la volontà concreta del club di via Aldo Rossi di portare il centrocampista classe 2003 a Milanello. Tuttavia, il Valencia non ha intenzione di fare sconti e rimane fermo sulla sua valutazione di 25 milioni di euro per il suo gioiello.

Javi Guerra: Il Profilo Ideale per il Centrocampo Rossonero

Javi Guerra rappresenta il profilo ideale per il centrocampo del Milan. Con i suoi 21 anni, il giocatore spagnolo incarna perfettamente la filosofia di Maldini e Massara (prima) e Furlani (oggi) di investire su giovani promettenti che possano crescere e affermarsi nel calcio di alto livello. Guerra è un centrocampista moderno, dotato di ottime qualità tecniche, una visione di gioco notevole e una grande capacità di interdizione. La sua fisicità e la sua duttilità tattica lo rendono un elemento prezioso, capace di ricoprire diversi ruoli in mediana, sia come regista davanti alla difesa che come mezzala incursore.

Nella passata stagione, Guerra ha dimostrato le sue grandi potenzialità con il Valencia, diventando un punto fermo della squadra e attirando su di sé l’attenzione di diversi top club europei. Le sue prestazioni costanti e la sua maturità in campo, nonostante la giovane età, hanno convinto la dirigenza rossonera a puntare forte su di lui per il futuro del Milan.

La Trattativa: Un Braccio di Ferro Economico

La differenza di 4 milioni di euro non è insignificante, ma nemmeno insormontabile. Il Milan è noto per la sua fermezza nelle trattative, cercando sempre di ottenere i giocatori al miglior prezzo possibile. Il Valencia, dal canto suo, sa di avere tra le mani un talento cristallino e vuole massimizzare il profitto della sua cessione, anche in considerazione della sua delicata situazione finanziaria.

Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro di Javi Guerra. Il Milan cercherà di trovare una formula che soddisfi entrambe le parti, magari attraverso l’inserimento di ulteriori bonus legati a obiettivi specifici o una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. L’obiettivo è chiudere l’affare il prima possibile per permettere a Javi Guerra di unirsi al resto della squadra per il ritiro estivo e integrarsi al meglio negli schemi di mister Pioli. L’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi rossoneri è massima, in attesa di sviluppi su questa che si preannuncia essere una delle telenovele di mercato più interessanti dell’estate.