Calciomercato Milan, caccia al vice Santiago Gimenez: Tare guarda in Serie A, due i nomi nel mirino

Calciomercato Milan, i rossoneri dovranno cercare anche un vice Santiago Gimenez in vista della prossima stagione: occhi su Lucca e Piccoli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare la squadra nella prossima stagione, con particolare attenzione all’attacco. Due nomi che sono stati menzionati come possibili alter ego per Gimenez sono:

Lucca dell’Udinese: un attaccante con esperienza in Serie A che potrebbe portare una buona dose di gol e dinamismo alla squadra rossonera

Piccoli del Cagliari: un giovane attaccante che ha mostrato buone qualità nel campionato italiano e potrebbe essere una scelta interessante per il Milan, anche se il Cagliari dovrà decidere se investire i 12 milioni previsti per l’opzione di acquisto dall’Atalanta

Dettagli su Lucca e Piccoli