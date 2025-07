Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare pronto ad inserire un giovane nella trattativa per il difensore

Il calciomercato entra nel vivo e le trattative si fanno sempre più intricate, coinvolgendo non solo i grandi nomi, ma anche i giovani talenti che potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro. È il caso di Mattia Liberali, promettente classe 2007 di proprietà del Milan, al centro di contatti avanzati con il Parma. Questa mossa, come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.Com, potrebbe essere la chiave per sbloccare l’arrivo di Alessandro Leoni, un altro giovane di prospettiva, al Milan.

Mattia Liberali è un esterno offensivo, rapido e tecnicamente dotato, che ha mostrato lampi di grande talento nelle giovanili del Diavolo. La sua giovane età e le sue qualità lo rendono un profilo interessante per molte squadre, e il Parma sembra aver individuato in lui un tassello importante per la propria Primavera o, in prospettiva, per la prima squadra. Il prestito o la cessione a titolo definitivo di Liberali potrebbe rientrare in una strategia più ampia del Milan per rafforzare i rapporti con il club emiliano e facilitare altre operazioni.

Il vero obiettivo del Milan, infatti, sembrerebbe essere Alessandro Leoni, difensore classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile del Parma. Centrale roccioso e dotato di buona visione di gioco, Leoni è un profilo che si sposa perfettamente con la filosofia del club meneghino di investire su giovani talenti con ampi margini di crescita. La sua acquisizione rappresenterebbe un importante rinforzo per le future retroguardie rossonere, inserendosi in un percorso di sviluppo che il Diavolo sta portando avanti con decisione.

La formula che si sta delineando per Liberali potrebbe essere un trasferimento in prestito o a titolo definitivo, con l’intento di abbassare le pretese economiche del Parma per Leoni, o addirittura di impostare un’operazione che veda i due giovani coinvolti in uno scambio o in un accordo “incrociato”. Per il Milan, cedere temporaneamente o definitivamente Liberali, pur rimanendo attenti al suo percorso, sarebbe un modo per ottenere un vantaggio strategico nell’acquisizione di un profilo ritenuto più prioritario come Leoni.

I prossimi giorni saranno cruciali per definire i contorni di questa intricata trattativa. Le conversazioni tra i dirigenti del Milan e del Parma si intensificheranno, con l’obiettivo di trovare una soluzione che soddisfi entrambi i club e permetta ai rispettivi giovani di proseguire il loro percorso di crescita nel contesto più adatto. La sinergia tra le operazioni di mercato, specialmente quando coinvolgono giovani promettenti, è un aspetto sempre più rilevante nel calcio moderno.