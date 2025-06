Calciomercato Milan, Tare lavora a 360 gradi! Uscite decisive, c’è una situazione assolutamente da sbrogliare

Calciomercato Milan, Igli Tare sta lavorando a 360 gradi tra entrate e uscite: la situazione più spinosa è quella di Theo Hernandez

Il calciomercato estivo del Milan sembra procedere a rilento, alimentando l’attesa e la curiosità dei tifosi rossoneri. Nonostante alcune cessioni già delineate, come quella di Tijjani Reijnders e quelle più “di nicchia” di Pierre Kalulu (il cui riscatto era solo questione di tempo) e Marco Pellegrino, le nuove acquisizioni stentano a concretizzarsi. Via Aldo Rossi è un fermento di voci e indiscrezioni, ma finora pochissimo si è tradotto in realtà. Con l’avvicinarsi dell’inizio ufficiale della stagione e del raduno, è lecito aspettarsi un’accelerazione significativa nelle prossime giornate per gli obiettivi del Diavolo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, una delle priorità assolute per la dirigenza rossonera è la necessità di monetizzare attraverso alcune cessioni importanti prima di poter sferrare l’attacco ai nuovi acquisti. Questo concetto è chiaro e inequivocabile: nessuna entrata significativa avverrà prima di aver sistemato la situazione in uscita.

La notizia più clamorosa e che sta facendo maggiormente discutere è quella riguardante Theo Hernandez. Il Milan avrebbe infatti messo ufficialmente sul mercato il terzino francese, spingendo per un suo trasferimento in Arabia Saudita. Il Corriere dello Sport riporta che: “Il diesse Tare già al lavoro su più tavoli. Bisogna prima risolvere alcune questioni”. E, a proposito della “questione Hernandez”, si legge: “Il Milan spinge Theo per Xhaka e Guerra“.

In un sottotitolo ancor più esplicito, il quotidiano svela un dettaglio cruciale: “La società ha raggiunto l’accordo con l’Al Hilal, spera che anche il francese dica sì. Poi l’assalto agli obiettivi“. Questo significa che il Milan ha già trovato un’intesa economica con il club saudita dell’Al Hilal per la cessione di Theo Hernandez. Ora, la palla passa al giocatore, il cui sì definitivo è la chiave per sbloccare l’intera operazione e dare il via libera agli investimenti in entrata. La partenza di un calciatore così iconico e fondamentale come Theo Hernandez rappresenterebbe un cambio di strategia significativo e, seppur doloroso per i tifosi, potrebbe generare risorse economiche vitali per il mercato in entrata.

Tra gli obiettivi del Milan, uno dei nomi che sembra aver perso quota nelle ultime ore è quello di Ardon Jashari. Il giovane centrocampista, attualmente in forza al Club Brugge, ha un prezzo di partenza ritenuto eccessivamente elevato dalla dirigenza rossonera. Questo suggerisce che il Milan non intende farsi prendere dalla fretta o pagare cifre spropositate, mantenendo una gestione oculata delle proprie finanze.

In sintesi, il calciomercato del Milan è in una fase di stallo strategico, dove le cessioni sono la condizione necessaria per poter poi operare in entrata. La possibile partenza di Theo Hernandez verso l’Arabia Saudita è la chiave di volta di questa sessione estiva, un’operazione che potrebbe sbloccare fondi importanti e permettere al Milan di finalizzare gli acquisti desiderati per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire le reali intenzioni del club e per vedere finalmente le prime fumate bianche in via Aldo Rossi.