Calciomercato Milan, nuovo assalto della Juventus per questo componente della rosa: attesa la trattativa con Tare. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha ripreso i sondaggi per Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan. L’interesse bianconero per il centrale inglese non è una novità, dato che già lo scorso gennaio la Vecchia Signora aveva tentato un approccio per acquisire le sue prestazioni.

In quell’occasione, si parlava di un’operazione impostata su un prestito oneroso di 5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni. L’affare, però, non si concretizzò. Ora, la situazione sembra riproporsi, e da Milanello, secondo le fonti di Tuttosport, filtrerebbe un’apertura da parte del Milan.

Tomori, sebbene sia stato una figura chiave nella vittoria dello Scudetto rossonero nel 2022, ha avuto una stagione con alti e bassi e, in alcuni frangenti, ha perso il posto da titolare. Questa discontinuità, unita all’arrivo del nuovo tecnico Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, potrebbe aver modificato la sua posizione di “intoccabile” all’interno della rosa.

La Juventus vede in Tomori un profilo interessante per rinforzare il reparto difensivo e sarebbe disposta a valutare l’opportunità di riprovarci. Tuttavia, le cifre dell’eventuale trattativa dovrebbero essere rinegoziate, con la Juventus che cercherebbe di ottenere un’operazione “al ribasso” rispetto a quanto pattuito a gennaio. Il Milan, dal canto suo, sembrerebbe più propenso a una cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro, preferendo magari cederlo all’estero per non rafforzare una diretta concorrente in Serie A.

Molto dipenderà anche dalle valutazioni di Allegri, che avrà il compito di analizzare a fondo la rosa e decidere il futuro dei singoli giocatori, incluso quello di Tomori.