Calciomercato Milan, Tare accelera! Due giocatori lasciano Milanello, ecco chi ha chance di restare

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto ad accelerare: zero possibilità di permanenza per Florenzi e Jovic. Sono tre i calciatori in dubbio

Come riferito da Sky, Igli Tare ha le idee molto chiare per quanto riguarda il calciomercato Milan dell’estate in arrivo.

Da capire il destino di Abraham, Walker e Sottil: uno di loro resterà al Milan? Non sono attualmente in piedi, invece, trattative per il rinnovo per Florenzi e Jovic: remota, al momento, l’ipotesi di rivederli a disposizione di Allegri.