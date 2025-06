Calciomercato Milan, servono 35 milioni più bonus: la mossa di Tare

Calciomercato Milan – Blitz del direttore sportivo Igli Tare. Queste le cifre che servono per l’acquisto

Il Milan, forte del sì di Ardon Jashari, sta spingendo per chiudere l’acquisto del centrocampista del Bruges. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, ha cercato di capire la disponibilità del club belga ad abbassare le proprie pretese economiche. L’obiettivo del Milan è di formalizzare un’offerta da 35 milioni di euro, bonus compresi, nei prossimi giorni.

Tuttavia, la risposta del Bruges è stata chiara e decisa: il club belga ha ribadito di volere 35 milioni di euro come base fissa, a cui andrebbero aggiunti ulteriori bonus per sfiorare i 40 milioni di euro complessivi. Questo significa che la distanza tra domanda e offerta rimane ancora significativa, sebbene la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano possa rappresentare un fattore chiave per sbloccare la situazione.

La ferma intenzione di Jashari di vestire la maglia rossonera è un elemento cruciale che il Milan spera possa ammorbidire la posizione del Bruges. Il centrocampista svizzero, classe 2002, è considerato un profilo ideale per rinforzare la mediana rossonera, grazie alle sue qualità tecniche, fisiche e alla sua capacità di giocare sia davanti alla difesa che come mezzala.

Nonostante il Bruges mantenga una posizione rigida sulla valutazione, il Milan non sembra intenzionato a mollare la presa. L’investimento su Jashari rientra in una strategia precisa del club di Via Aldo Rossi, volta a puntare su giovani talenti di prospettiva, capaci di garantire un futuro solido e di qualità alla squadra. La prossima mossa spetterà ora al Milan, che dovrà decidere se accontentare le richieste del Bruges o cercare nuove formule per avvicinarsi alla cifra desiderata dai belgi. La trattativa è viva e le prossime ore saranno decisive per capire se Jashari potrà concretamente diventare un nuovo rinforzo per Massimiliano Allegri.