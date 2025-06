Calciomercato Milan, Tare non ha nessuna intenzione di alzare l’offerta per il grande obiettivo: o si fa alle sue cifre o salta. Le ultimissime

Il Milan ha messo le cose in chiaro: l’offerta da 30 milioni di euro per Ardon Jashari è quella definitiva e non ci saranno rilanci. La posizione dei rossoneri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è irremovibile. Dopo settimane di trattative e discussioni, il club di Via Aldo Rossi ha stabilito il proprio limite economico per il talentuoso centrocampista, considerando questa cifra congrua al valore del giocatore e alle proprie disponibilità.

Ora la palla passa a Jashari e al suo entourage. Sarà infatti compito del giocatore e del suo manager trovare una “uscita diplomatica” con il suo attuale club per sbloccare la situazione. Questo significa che dovranno lavorare per convincere la società detentrice del cartellino ad accettare l’offerta milanista, o comunque a trovare un punto d’incontro che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. La volontà del giocatore, in questi casi, è spesso un fattore determinante, e la pressione da parte di Jashari potrebbe rivelarsi cruciale per sbloccare l’affare.

Il Milan, dal canto suo, attende fiducioso, consapevole di aver fatto la sua parte e di aver messo sul tavolo una proposta significativa. La strategia è chiara: nessuna asta al rialzo. Se Jashari vuole vestire il rossonero, dovrà essere lui, insieme al suo agente, a spingere per la buona riuscita della trattativa, cercando di superare gli eventuali ostacoli frapposti dal suo club d’appartenenza. La finestra di mercato è ancora aperta, ma i tempi stringono per trovare una soluzione.