Calciomercato Milan, linea dura di Tare per Jashari: senza questa condizione non si chiude! Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan continua a seguire con grande interesse Ardon Jashari, giovane centrocampista del Club Brugge, ma la dirigenza rossonera ha dettato una linea chiara e ferma sul fronte delle trattative: nessun ulteriore rilancio rispetto all’offerta già presentata. Questo approccio sottolinea la volontà del Milan di agire con razionalità sul mercato, evitando aste che potrebbero gonfiore eccessivamente i costi.

Jashari, centrocampista classe 2002, è un profilo che piace molto alla dirigenza milanista per le sue qualità tecniche e la sua età, che lo rendono un investimento anche in prospettiva. Il Milan lo vede come un potenziale rinforzo per il proprio centrocampo, in grado di portare dinamismo e qualità. Tuttavia, la ferma posizione del club è un segnale preciso al Club Brugge: il Milan ha fatto la sua proposta, ritenuta congrua e adeguata al valore del giocatore, e non intende sbilanciarsi oltre.

Questa strategia è in linea con la filosofia adottata dal Milan nelle ultime finestre di mercato, che privilegia acquisti mirati e sostenibili economicamente. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva senza cadere nella tentazione di strapagare i cartellini. La palla passa ora al Club Brugge, che dovrà decidere se accettare l’offerta rossonera o se sperare in proposte migliori da altri club, pur sapendo che il Milan non parteciperà a guerre di rilancio.