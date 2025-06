Calciomercato Milan, Tare rischia la beffa: il club ha 65 milioni da spendere!

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare potrebbe essere beffato nella corsa al giocatore!

La ferma determinazione del Milan nell’acquisire Ardon Jashari ha innescato una reazione immediata da parte del Borussia Dortmund. Secondo il giornalista sportivo Sascha Tavolieri, che ha condiviso l’informazione sul suo profilo X, il club tedesco, fresco di un’incasso di 65 milioni di euro dalla cessione di Jamie Gittens, ha avviato i primi contatti con il Club Brugge per il talentuoso centrocampista.

Il Milan ha mostrato un interesse concreto per Jashari, con offerte che si aggirano sui 30-35 milioni di euro, bonus inclusi. Nonostante la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera, il Club Brugge si è dimostrato una “bottega cara”, valutando Jashari attorno ai 40 milioni di euro e respingendo le prime proposte milaniste. La dirigenza del Milan, con Igli Tare in prima linea, si è recata in Belgio per intensificare i negoziati e tentare di sbloccare la situazione.

L’entrata in scena del Borussia Dortmund complica ulteriormente il quadro per il Milan. Il club tedesco, con la liquidità derivante dalla cessione di Gittens (che potrebbe essere Jamie Bynoe-Gittens, anche se le fonti non specificano il nome completo), si trova in una posizione finanziaria vantaggiosa per presentare un’offerta competitiva. Tavolieri aveva già anticipato l’interesse “molto concreto” del Dortmund per Jashari in precedenza, con il tecnico Niko Kovac che lo considererebbe un obiettivo primario.

La situazione per Ardon Jashari si sta trasformando in una vera e propria corsa a due tra Milan e Borussia Dortmund. Il Club Brugge detiene la chiave del futuro del giocatore, con la sua richiesta economica che rimane l’ostacolo principale. Sarà interessante vedere se la determinazione del Milan o la forza economica del Dortmund prevarranno in questa serrata trattativa.