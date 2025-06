Calciomercato Milan, situazione chiara in vista del ritiro! Tare non ha fretta, il punto

Calciomercato Milan, Tare vuole arrivare al ritiro del 7 luglio con più certezza che dubbi: il dirigente albanese è tranquillo

Il calciomercato Milan è al centro di intense manovre di calciomercato. Il giornalista Carlos Passerini, noto per le sue analisi sul calcio, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul futuro dei rossoneri sul suo canale YouTube. Secondo Passerini, dopo le cessioni, è giunto il momento di concentrarsi sugli acquisti, seppur senza fretta eccessiva. “Siamo solo a fine giugno”, ha sottolineato, evidenziando come la deadline del 7 luglio non sia un termine perentorio, ma entro quella data il Diavolo dovrà avere un quadro più definito della propria rosa. La squadra deve iniziare a prendere forma, ma è fondamentale agire con calma per effettuare gli acquisti giusti al momento giusto.

Finora, la campagna acquisti del club meneghino si è concentrata principalmente sulle cessioni, perdendo due pedine fondamentali. Tra queste spiccano Tijjani Reijnders, il talentuoso centrocampista olandese che Passerini avrebbe voluto trattenere, e Theo Hernández, il dinamico terzino francese. Per quanto riguarda quest’ultimo, nonostante la monetizzazione significativa, Passerini ritiene che tutte le parti coinvolte abbiano in qualche modo “perso” nell’affare.

Luka Modrić: La Sorpresa del Mercato

Una delle novità più intriganti per i campioni d’Italia è l’arrivo di Luka Modrić. Il celebre centrocampista croato, ex Pallone d’Oro e pilastro del Real Madrid, è considerato da Passerini una potenziale grande sorpresa per i lombardi. “Mi aspetto molto: sarà centrale nel Milan”, ha affermato il giornalista. Questa previsione è rafforzata dalle conferme ricevute da fonti vicine al giocatore, che lo descrivono come estremamente carico e determinato a non venire al Milan per “prendere la pensione”. Al contrario, Modrić è pronto a dare un contributo significativo che lascerà molti sorpresi.

Nuovi Volti a Centrocampo e Fiducia nella Dirigenza

Il Milan non si fermerà a Modrić. Passerini ha evidenziato la necessità di ulteriori colpi a centrocampo, come emerso dall’incontro con il direttore sportivo Igli Tare. Le dichiarazioni di Tare, ex dirigente della Lazio noto per le sue capacità sul mercato, sono apparse a Passerini “molto concrete e molto meno fumose rispetto a quelle della passata stagione”. Questa chiarezza infonde fiducia.

La speranza per un mercato all’altezza deriva anche dalla fiducia riposta nel nuovo assetto tecnico: “La mia apertura di credito deriva dall’allenatore Massimiliano Allegri e dal ds Igli Tare“, ha concluso Passerini. Allegri, il navigato tecnico livornese, e Tare, l’esperto direttore sportivo, rappresentano le figure chiave su cui il Milan punta per costruire una squadra competitiva e ambiziosa per la prossima stagione. Il loro operato sarà determinante per definire il futuro del Milan sul fronte del calciomercato.