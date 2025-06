Calciomercato Milan, assalto di Tare per il grande obiettivo dopo il Mondiale per Club: cosa succede e le ultimissime notizie

Il nome di Serhou Guirassy continua a essere sul taccuino del Milan come potenziale rinforzo per l’attacco, ma la trattativa per portare il centravanti guineano a Milano è al momento in una fase di stand-by. La dirigenza rossonera ha infatti deciso di posticipare ogni tentativo concreto di affondo a dopo la conclusione del Mondiale per Club, che vede Guirassy impegnato con il Borussia Dortmund.

Il torneo intercontinentale, in programma negli Stati Uniti, è un’importante vetrina per il giocatore e il club tedesco, e il Milan preferisce non interferire in questa fase cruciale. L’idea è di riprendere i contatti con più intensità una volta terminati gli impegni internazionali del Dortmund, per valutare con calma la situazione e intavolare una trattativa più serena e mirata.

Il principale ostacolo all’operazione, al momento, sono le elevate pretese economiche del Borussia Dortmund. I gialloneri, che hanno versato la clausola rescissoria di 17.5 milioni di euro al Stoccarda lo scorso anno, valutano Guirassy non meno di 35-40 milioni di euro. Una cifra che il Milan ritiene eccessiva, soprattutto considerando l’età del giocatore (29 anni) e la volontà di investire su profili che possano garantire anche un potenziale di rivendita futuro.

Il Milan spera che il Dortmund possa abbassare le sue pretese dopo il Mondiale per Club, magari in un contesto in cui il giocatore stesso possa spingere per un trasferimento. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno le condizioni per riaprire il dialogo su basi più favorevoli per il club rossonero. La volontà del Milan è chiara: Guirassy piace, ma solo a condizioni economiche più eque e sostenibili. Fino ad allora, l’attaccante guineano rimane un obiettivo, ma non una priorità assoluta da chiudere a tutti i costi.