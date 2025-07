Calciomercato Milan, c’è un grande sogno che non tramonta per l’attacco: Tare non ha ancora mollato questo profilo. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il Milan non ha affatto abbandonato il sogno di portare Serhou Guirassy a Milanello. L’attaccante del Borussia Dortmund continua a essere in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Nonostante le voci e le trattative per altri profili, il nome di Guirassy è quello che risuona con maggiore insistenza negli uffici di via Aldo Rossi. Il bomber guineano ha vissuto una stagione straordinaria in Bundesliga, attirando su di sé l’attenzione di numerosi club europei grazie alla sua impressionante prolificità sotto porta e alla sua capacità di fare reparto da solo. Le sue caratteristiche tecniche, unite a una solidità fisica notevole, lo rendono il prototipo ideale dell’attaccante cercato dal Milan per affiancare o alternare a Olivier Giroud, garantendo un nuovo punto di riferimento offensivo.

Il principale ostacolo rimane, come spesso accade, la valutazione economica del cartellino. Il Borussia Dortmund, pur non avendo l’esigenza impellente di cedere il giocatore, non si priverà di Guirassy a cuor leggero. Il Milan, dal canto suo, sta valutando attentamente le modalità dell’investimento, cercando di capire se ci siano margini per una trattativa che non gravi eccessivamente sul bilancio, magari sfruttando la formula del prestito con obbligo di riscatto o includendo contropartite tecniche.

Il fascino di vestire la maglia rossonera, però, potrebbe giocare un ruolo chiave. Guirassy, infatti, sarebbe allettato dalla possibilità di misurarsi con la Serie A e di competere per traguardi importanti in un club dal blasone del Milan. La dirigenza rossonera sa di dover agire con astuzia e tempismo per trasformare questo sogno in realtà, superando la concorrenza di altri top club che hanno messo gli occhi sul centravanti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il “sogno Guirassy” potrà concretizzarsi e se il Milan riuscirà a regalare ai suoi tifosi il bomber tanto atteso.