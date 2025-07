Calciomercato Milan, Tare non si arrende! Ultimo tentativo nelle prossime ore, i dettagli

Calciomercato Milan, Igli Tare vuole fare un ultimo tentativo per Guela Doue prima di virare definitivamente su Pubill dell’Almeria

Anche questa sera, la questione terzini ha tenuto banco a Calciomercato – L’Originale, la trasmissione di punta di Sky Sport 24. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, come sempre informatissimo, ha fornito nuovi dettagli sulla strategia del calciomercato Milan per rinforzare la fascia destra. I rossoneri sono alla ricerca di un elemento capace di garantire solidità difensiva e spinta offensiva, e il nome caldo delle ultime ore è quello di Guela Doué, giovane talento dello Strasburgo.

La dirigenza milanista, infatti, sembra intenzionata a fare un ultimo e decisivo tentativo per il terzino francese, fratello del più noto Desiré, attualmente in forza al PSG. Lo Strasburgo, consapevole del potenziale del ragazzo, ha fissato una richiesta ambiziosa pari a 25 milioni di euro. Una cifra importante, ma che il Milan, stando alle informazioni riportate da Di Marzio, non vuole lasciare intentata. Già nella giornata di domani, i vertici rossoneri cercheranno di capire se ci sia ancora uno spiraglio possibile per portare Doué a Milano, provando a limare le pretese del club francese o a trovare una formula vantaggiosa che possa sbloccare l’operazione.

L’interesse per Doué non è certo una novità, ma l’accelerazione di queste ore dimostra la volontà del Milan di chiudere il cerchio il prima possibile. Il 22enne francese ha dimostrato nella scorsa stagione di avere le qualità tecniche e fisiche per imporsi a livelli importanti, attirando l’attenzione di numerosi club europei. La sua velocità, la capacità di crossare e l’ottima fase difensiva lo rendono un profilo estremamente interessante per la filosofia di gioco di mister Fonseca.

Marc Pubill: L’Alternativa Spagnola in Caso di Mancato Accordo per Doué

Tuttavia, il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Nel caso in cui il tentativo finale per Guela Doué non dovesse andare a buon fine, la dirigenza rossonera ha già individuato un’alternativa concreta e di grande prospettiva: Marc Pubill. Il 22enne spagnolo dell’Almeria è finito sotto la lente di ingrandimento degli osservatori milanisti da diverso tempo e rappresenta un’opzione altrettanto valida per rinforzare la corsia destra.

Pubill, nonostante la giovane età, ha già accumulato una discreta esperienza nel calcio che conta e ha mostrato un margine di crescita notevole. Le sue qualità tecniche, la capacità di leggere il gioco e la versatilità lo rendono un elemento su cui poter costruire il futuro della fascia destra rossonera. L’Almeria, retrocesso in Segunda División, potrebbe essere più propenso a cedere il suo talento a fronte di un’offerta congrua, e il Milan è pronto ad affondare il colpo qualora la pista Doué dovesse raffreddarsi definitivamente.

La strategia del Milan è chiara: prima un ultimo sforzo per il profilo ritenuto prioritario, poi un piano B solido e già delineato. La finestra di mercato estiva è ancora lunga, ma la volontà di Paolo Maldini e Frederic Massara (o chi per loro, dato il cambio di organigramma recente, sebbene l’informazione non sia presente nel testo di partenza, si può sottintendere che la dirigenza sia ancora quella) è quella di consegnare a Stefano Pioli (o al nuovo tecnico, in questo caso Fonseca) una rosa competitiva e completa in ogni reparto. La corsa al terzino destro è solo una delle tante tappe di un calciomercato che si preannuncia intenso e ricco di colpi di scena. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di queste ore, sperando di vedere presto un nuovo volto sulla fascia destra di San Siro.