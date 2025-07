Calciomercato Milan, Tare non ha ancora mollato la pista Lucca: sarebbe pronto ad affondare davanti a questo scenario. Le ultimissime notizie

Il Milan continua a monitorare il mercato degli attaccanti e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Lorenzo Lucca dell’Udinese è tornato d’attualità per i rossoneri. Tuttavia, l’interesse per il centravanti italiano sembra strettamente legato a un’eventuale, e al momento non certa, cessione di Santiago Gimenez.

Dopo l’arrivo di Gimenez dal Feyenoord a gennaio, le aspettative erano alte, ma il rendimento dell’attaccante messicano non ha sempre convinto pienamente la dirigenza e lo staff tecnico. Nonostante sia arrivato con grandi premesse, la sua posizione all’interno delle gerarchie offensive rossonere potrebbe non essere così salda come inizialmente previsto, specialmente con l’arrivo di un nuovo allenatore che potrebbe avere idee diverse per il reparto.

È proprio in questo scenario che si inserisce il nome di Lucca. Il giovane attaccante dell’Udinese, reduce da una buona stagione in Friuli dove ha messo in mostra le sue doti fisiche e il fiuto del gol, rappresenta un profilo che piace al Milan. La sua altezza e la capacità di giocare da “boa” d’area lo renderebbero un’alternativa interessante o un complemento tattico a seconda delle esigenze.

Al momento, l’operazione Lucca per il Milan sarebbe da considerarsi un piano B, attivabile solo nel caso in cui per Gimenez si concretizzasse una partenza. Il club rossonero, infatti, prima di procedere a nuovi investimenti in attacco, valuterà attentamente la situazione dell’attuale rosa e le eventuali uscite. L’Udinese, dal canto suo, valuta Lucca una cifra importante, ma la possibilità di un affare in prestito con diritto/obbligo di riscatto potrebbe accontentare entrambe le parti.

Il mercato è ancora lungo e dinamico, ma la sensazione è che il futuro di Lorenzo Lucca al Milan dipenderà molto dalle mosse del club rossonero sul fronte Santiago Gimenez.