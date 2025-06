Calciomercato Milan, interesse reale di Tare per Garnacho? La quotazione dei bookmaker fa sognare i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Il “nuovo” Milan targato Massimiliano Allegri comincia a prendere forma, e le mosse di mercato suggeriscono un’accelerazione per portare a Milano profili di alto livello, capaci di fare la differenza fin da subito. In un periodo di assestamento per la rosa, con la necessità di rimpiazzare uscite importanti (sebbene le informazioni sulle cessioni di Reijnders e Kalulu non siano state ampiamente riportate o confermate in contesti recenti e futuri, come nell’ultimo prompt, ma le ho usate come base per il testo richiesto) e risolvere i dubbi sul futuro di pilastri come Theo Hernandez e Maignan, l’attenzione si concentra sulle possibili entrate.

Sulla lavagna dei bookmaker, come riportato da calciomercato.com, sembrano vicini gli arrivi di due talenti offensivi di caratura internazionale: Federico Chiesa e Alejandro Garnacho. Il ritorno in Italia dell’ex esterno di Fiorentina e Juventus (e ora del Liverpool) si gioca a quota 3, un segnale forte che il mercato lo vede propenso a riabbracciare la Serie A dopo un’esperienza in Premier League che, seppur vincente, non l’ha visto protagonista con il minutaggio sperato. Il Milan, e in particolare Allegri che lo ha già allenato, vedrebbe in lui l’uomo giusto per dare imprevedibilità e concretezza all’attacco.

Ancora più interessante è la quota di 3,75 per l’arrivo dell’attaccante del Manchester United, Alejandro Garnacho. Il giovane argentino, noto per la sua velocità, il dribbling e la capacità di finalizzazione, rappresenterebbe un innesto di prospettiva ma con un impatto immediato. Il suo eventuale arrivo, unito a quello di Chiesa, indicherebbe la chiara volontà del Milan di dotare Allegri di un reparto offensivo di primissimo livello, in grado di competere per le posizioni di vertice. Queste quotazioni dei bookmaker non sono certezze, ma indicano una direzione chiara e un ottimismo crescente sul fronte dei colpi in entrata per i rossoneri.