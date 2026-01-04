Calciomercato Milan, sono due le missioni di Tare per gennaio: dalla ricerca di un difensore a… Ultimissime

Calciomercato Milan, a gennaio sono due gli obiettivi di Tare: regalare un difensore ad Allegri e concludere il rinnovo di Maignan

La diciottesima giornata di Serie A si chiude consolidando il “treno scudetto”: Milan (40), Inter (39) e Napoli (37) iniziano a scavare un solco importante sulle inseguitrici Roma e Juventus. In questo scenario di fuga, il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sulle strategie di mercato rossonere negli studi di Sky Sport 24, delineando un gennaio fatto di opportunità e rinnovi cruciali.

Calciomercato Milan, difesa prioritaria e il caso Loftus-Cheek

Secondo Marchetti, il mercato in entrata del Milan si concentrerà esclusivamente sul reparto arretrato. Dopo l’innesto di Niclas Füllkrug in attacco, la dirigenza ritiene il reparto offensivo completo, mentre in difesa si cercano occasioni per puntellare la rosa di Allegri.

Il fronte Lazio: Si intensificano le voci su Ruben Loftus-Cheek. L’inglese reclama più spazio e la Lazio di Baroni lo accoglierebbe volentieri. Tuttavia, Marchetti frena sull’ipotesi di uno scambio con Mario Gila: al momento non risultano conferme su questa specifica operazione, nonostante l’interesse rossonero per lo spagnolo resti vivo.

Il rinnovo di Maignan: colloqui ripresi

La notizia più significativa riguarda però il futuro di Mike Maignan. Dopo il brusco stop delle trattative avvenuto nel 2025 — quando il club sembrava essere “scomparso” a un passo dalla firma — i dialoghi per il prolungamento del contratto sono ufficialmente ripresi.