Calciomercato Milan, sfuma uno dei grandi obiettivi di Tare: il calciatore si trasferisce in Inghilterra. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e, in un intreccio di trattative, un obiettivo primario del Milan sembra ormai essere sfumato. Maxim De Cuyper, talentuoso terzino sinistro del Club Brugge, sarebbe infatti in viaggio verso l’Inghilterra, con il Brighton & Hove Albion pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Le Seagulls avrebbero messo sul piatto una cifra considerevole: ben 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane belga.

Questa notizia rappresenta un duro colpo per il Milan, che da tempo seguiva con grande interesse De Cuyper come possibile erede di Theo Hernandez, la cui partenza sembra sempre più probabile. I rossoneri avevano intavolato trattative e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero anche trovato un accordo di massima con il giocatore per un contratto pluriennale. Tuttavia, l’offerta decisa e immediata del Brighton ha sbaragliato la concorrenza, dimostrando la volontà del club inglese di chiudere l’affare senza indugi.

De Cuyper, classe 2000, si è distinto nel campionato belga per le sue qualità offensive e la sua capacità di spingere sulla fascia. Con il Club Brugge ha dimostrato di essere un elemento versatile e affidabile, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il suo approdo in Premier League rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella sua carriera, in un campionato dove potrà misurarsi con alcuni dei migliori talenti del calcio mondiale.

Per il Milan, ora, si riapre il capitolo della ricerca del terzino sinistro. La dirigenza rossonera dovrà individuare nuove alternative per rinforzare la fascia, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa. La rapidità e la concretezza del Brighton hanno lasciato il segno, evidenziando come nel mercato attuale sia fondamentale agire con prontezza per assicurarsi i profili desiderati.