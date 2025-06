Calciomercato Milan, contatto con Tare: esterno in uscita, la novità non lascia dubbi

Calciomercato Milan, il Betis Siviglia ha effettuato un sondaggio con Igli Tare per Samuel Chukwueze: le ultime

Il mercato Milan estivo è alle porte e le prime indiscrezioni cominciano a scaldare l’ambiente calcistico. Tra i nomi che potrebbero infiammare la sessione di trattative c’è quello di Samuel Chukwueze, l’esterno offensivo nigeriano in forza al Milan. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, una pretendente si sarebbe fatta avanti con un primo, concreto sondaggio: il Betis Siviglia.

Questa notizia, diffusa da una fonte autorevole come Di Marzio, apre scenari interessanti sul futuro di Chukwueze. Arrivato al Milan nell’estate del 2023 dal Villarreal con grandi aspettative, l’ex attaccante del Submarino Amarillo non ha finora mostrato con continuità il talento cristallino che lo aveva contraddistinto nella Liga. La sua prima stagione in rossonero è stata caratterizzata da alti e bassi, con lampi di classe alternati a periodi di minor incisività, spesso condizionati da infortuni o da un difficile adattamento al calcio italiano e al sistema di gioco di Stefano Pioli.

Nonostante le difficoltà iniziali, Chukwueze ha dimostrato a tratti le sue qualità, in particolare la sua velocità, il dribbling e la capacità di creare superiorità numerica sulla fascia destra. Tuttavia, il suo impatto non è stato quello di un titolare inamovibile, e la concorrenza nel reparto offensivo milanista è sempre stata agguerrita, con Christian Pulisic che ha spesso occupato la fascia destra con maggiore continuità e rendimento.

L’interesse del Betis Siviglia non sorprende del tutto. Il club andaluso è noto per la sua propensione a cercare talenti con caratteristiche offensive e per la sua capacità di valorizzare giocatori che in altri contesti hanno faticato. La Liga, inoltre, è un campionato che Chukwueze conosce molto bene e dove ha espresso il suo miglior calcio. Un ritorno in Spagna, anche se in un club diverso dal Villarreal, potrebbe rappresentare per lui l’opportunità di ritrovare la fiducia e la continuità perduta.

Il sondaggio del Betis, seppur iniziale e non ancora trasformato in una trattativa vera e propria, indica che Chukwueze è un nome appetibile sul mercato. Resta da capire quale sia la posizione del Milan. La dirigenza rossonera, infatti, potrebbe valutare diverse opzioni: dare un’altra chance al giocatore nella speranza che la prossima stagione possa essere quella della definitiva esplosione, oppure considerare una sua cessione, magari per monetizzare l’investimento fatto e reinvestire il denaro in altri profili più funzionali al progetto.

La possibile partenza di Chukwueze dipenderà anche dalle strategie del Milan in vista del prossimo calciomercato. Il club rossonero potrebbe essere alla ricerca di un nuovo esterno offensivo per rinforzare il reparto, e l’eventuale cessione del nigeriano potrebbe liberare spazio e risorse economiche. L’operazione potrebbe concretizzarsi attraverso un prestito con diritto/obbligo di riscatto, o anche una cessione a titolo definitivo, a seconda delle richieste economiche del Milan e della disponibilità del Betis.

In sintesi, la rivelazione di Gianluca Di Marzio sul sondaggio del Betis Siviglia per Samuel Chukwueze aggiunge un nuovo capitolo alla finestra di mercato estiva del Milan. Le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà la situazione e se l’esterno nigeriano, dopo una sola stagione in rossonero, sarà destinato a fare ritorno in Spagna per rilanciare la propria carriera.