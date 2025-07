Calciomercato Milan, Christensen nome a sorpresa in difesa! Questo particolare aspetto ingolosisce Tare

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a Christensen come importante rinforzo difensivo: il centrale può liberarsi a zero

Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, il calciomercato Milan avrebbe messo gli occhi su Andreas Christensen, il difensore centrale danese del Barcellona. Una mossa che potrebbe rivelarsi interessante per i rossoneri, considerando la difficile stagione vissuta dal giocatore.

Christensen, ex Chelsea e noto per la sua solidità difensiva, ha avuto un’annata complicata in Spagna, scendendo in campo in appena sei partite ufficiali per un totale di circa 260 minuti. La sua permanenza al Barcellona è diventata un peso per il club catalano. Il presidente Joan Laporta considera la sua cessione indispensabile a causa dell’alto ingaggio del difensore, che impedisce la registrazione di nuovi giocatori – un problema ricorrente per i blaugrana. Hansi Flick, il nuovo allenatore del Barcellona, è pienamente d’accordo sulla necessità di trovare una soluzione, rendendo il danese un esubero sul mercato.

Nonostante la serie di infortuni che ha segnato la sua stagione, il Diavolosembra intenzionato a puntare sul roccioso centrale. Il costo di partenzafissato per Christensen si aggira intorno ai 12 milioni di euro, ma il club milanese potrebbe riuscire a chiudere l’affare per una cifra più contenuta, magari intorno agli 8 milioni. Vi è anche la possibilità di negoziare ulteriormente il prezzo, soprattutto considerando che il difensore arrivò a parametro zero al Camp Nou nel 2022.

Il Barcellona spera di ricavare una somma, seppur modesta, dalla cessione di Christensen. In caso contrario, l’ultima opzione sul tavolo sarebbe la rescissione contrattuale, permettendo al giocatore di svincolarsi. Questa eventualità potrebbe giocare a favore del Milan, che potrebbe sfruttare la situazione per assicurarsi il difensore danese a condizioni ancora più vantaggiose. L’abilità del management rossonero nel cogliere queste opportunità sarà fondamentale per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.