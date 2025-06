Calciomercato Milan, dopo Ricci si avvicina un altro colpo in entrata: contatti positivi per chiudere. La situazione. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan prosegue con determinazione la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione, e il nome di Ahanor del Genoa sta emergendo con prepotenza come uno degli obiettivi primari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero sta accelerando i tempi per assicurarsi le prestazioni del giovane talento rossoblù, con nuovi contatti previsti proprio nella giornata odierna.

L’interesse del Milan per Ahanor non è una novità recente, ma l’intensificarsi delle trattative suggerisce che la dirigenza rossonera intenda chiudere l’affare in tempi brevi. Nonostante non siano ancora emersi dettagli specifici sul ruolo o le caratteristiche precise del giocatore, il fatto che un club come il Milan si muova con tale decisione indica un profilo di sicuro interesse e con potenziale di crescita. Il Genoa, dal canto suo, si trova di fronte alla possibilità di realizzare una plusvalenza significativa, pur perdendo un pezzo che potrebbe rivelarsi importante per il futuro.

Questi nuovi contatti saranno cruciali per definire i termini dell’accordo, che potrebbe riguardare sia la formula del trasferimento (acquisto a titolo definitivo, prestito con obbligo o diritto di riscatto) sia la valutazione economica del cartellino. Il Milan punta a inserire Ahanor nel suo progetto, probabilmente per la prima squadra o come elemento di grande prospettiva da far crescere. La giornata odierna potrebbe dunque portare novità significative su questa potenziale operazione di mercato tra due club storici del calcio italiano.