Calciomercato Milan, Tare deve vendere prima di comprare! Ecco la strategia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra nel vivo per quanto riguarda il centrocampo, e questa settimana si preannuncia cruciale per definire il volto della nuova mezzala. Con la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e l’arrivo a parametro zero di Luka Modric, oltre al quasi definito acquisto di Samuele Ricci dal Torino, i rossoneri stanno cercando di completare il reparto con un ulteriore innesto di qualità e prospettiva.

Al momento, due nomi spiccano su tutti per la posizione di mezzala: Ardon Jashari del Club Brugge e Javi Guerra del Valencia. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare e Geoffrey Moncada, sta lavorando su entrambi i fronti, ma le dinamiche di mercato suggeriscono che i due profili siano considerati alternative, a meno di ulteriori e significative cessioni.

Su Jashari, il Milan ha già presentato un’offerta di circa 30 milioni di euro (inclusi bonus), ma il Club Brugge si è mostrato irremovibile, chiedendo almeno 40-50 milioni. La volontà del giocatore di vestire il rossonero potrebbe però giocare un ruolo chiave nel sbloccare la trattativa. D’altra parte, per Javi Guerra, il Valencia chiede circa 25 milioni di euro, cifra su cui il Milan sta cercando di trovare un accordo dopo un’offerta iniziale di 16 milioni più bonus. L’ostacolo principale per lo spagnolo è anche una percentuale sulla futura rivendita che spetta al Villarreal.

La chiave di volta per uno dei due acquisti potrebbe risiedere nelle cessioniancora da definire. Se Yunus Musah, ad esempio, dovesse trovare una nuova sistemazione (si parla di interesse da parte di club inglesi come Wolverhampton e Nottingham Forest), le casse rossonere avrebbero la liquidità necessaria per sferrare l’assalto decisivo a uno dei due obiettivi. Senza uscite di rilievo, la strategia del Milan potrebbe virare verso la soluzione più economicamente vantaggiosa. La settimana che si apre sarà quindi fondamentale per capire chi tra Jashari e Javi Guerra vestirà la maglia rossonera