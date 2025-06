Calciomercato Milan, Tare sta lavorando per la cessione dell’attaccante: forte interessamento di una big spagnola. Le ultimissime sui rossoneri

Samuel Chukwueze, l’esterno nigeriano del Milan, si trova al centro delle attenzioni del Betis Siviglia, come riportato da Tuttosport. Il giocatore potrebbe già salutare Milano per fare ritorno nella Liga, campionato che conosce bene per la sua trascorsa esperienza al Villarreal.

L’interesse del club andaluso per Chukwueze è concreto e ben documentato, ma la trattativa non è priva di ostacoli. Prima di affondare il colpo, infatti, il Betis deve risolvere la situazione legata ad Antony, altro esterno offensivo che ha militato nella squadra spagnola in prestito dal Manchester United. Se il Betis riuscirà a trovare una soluzione per il brasiliano, l’accelerata per Chukwueze potrebbe essere imminente.

Per il Milan, la cessione di Chukwueze rappresenterebbe un’opportunità per recuperare parte dell’investimento fatto la scorsa estate e per liberare uno slot nel reparto avanzato. Il club rossonero si mostra aperto a diverse formule, inclusa quella del prestito con diritto di riscatto, per facilitare il trasferimento e permettere al giocatore di trovare quella continuità che gli è mancata in Italia.

Dal canto suo, il desiderio di Chukwueze è quello di ritrovare spazio e minutaggio, elementi cruciali per ritornare ai suoi livelli e consolidare il suo posto nella nazionale nigeriana in vista del Mondiale del 2026. Il Betis Siviglia, con la sua proposta di un ruolo più centrale nel progetto tecnico, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per il rilancio della carriera del talentuoso esterno. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione di questa interessante operazione di mercato.