Calciomercato Milan, Xhaka nome caldissimo! Tare accelera, piace per un motivo

Calciomercato Milan, Granit Xhaka è un nome caldissimo per il centrocampo della prossima stagione: Allegri e Tare in pressing

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia rovente per il Milan, con i rossoneri impegnati a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi caldi che circolano con insistenza per il centrocampo, uno in particolare sembra attirare l’attenzione dei dirigenti milanisti: Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Le informazioni, riportate da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, delineano uno scenario interessante per il futuro del reparto mediano rossonero.

Il Milan, reduce da cessioni importanti come quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, che ha fruttato diversi milioni, e con la quasi certa partenza di Yunus Musah verso Napoli, si ritrova con risorse economiche significative da reinvestire sul mercato. Sebbene l’attenzione mediatica si sia concentrata anche su un possibile assalto a Samuele Ricci del Torino, con un’offerta da 25 milioni di euro più bonus pronta ad essere presentata, e sul nome di Adrien Rabiot, legato a Massimiliano Allegri, è la pista che porta a Granit Xhaka a guadagnare terreno come un obiettivo concreto per rinforzare il cuore del gioco rossonero.

Xhaka, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, rappresenta un profilo di grande esperienza e leadership, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per il Milan. Il centrocampista svizzero, noto per la sua visione di gioco, la precisione nei passaggi e la capacità di impostare l’azione, sarebbe un innesto fondamentale per dare maggiore solidità e qualità al reparto mediano milanista. La sua presenza garantirebbe non solo un filtro efficace davanti alla difesa, ma anche un metronomo in grado di dettare i ritmi della manovra offensiva.

La potenziale acquisizione di Xhaka riflette la chiara intenzione del Milan di puntare su giocatori con una comprovata esperienza a livello internazionale, capaci di affrontare le pressioni di un club ambizioso e di competere ai massimi livelli, sia in Serie A che, presumibilmente, in Champions League. Il suo percorso al Bayer Leverkusen, dove ha dimostrato tutta la sua professionalità e il suo valore, lo rende un candidato ideale per il progetto tecnico rossonero.

Sebbene il Milan stia valutando diverse opzioni per il centrocampo, e in attacco si parli anche di Dusan Vlahovic della Juventus (con il Fenerbahce fortemente interessato, ma il giocatore serbo che aspetta offerte dalla Premier League, e la Juventus che valuta il suo cartellino 35-40 milioni di euro), l’attenzione verso Xhaka suggerisce una strategia ben definita. Il club di Via Aldo Rossi sembra intenzionato a costruire una squadra solida e competitiva, puntando su elementi che possano garantire un impatto immediato e una crescita costante. La fonte di queste informazioni, SportMediaset, conferma la serietà delle voci che accostano il nome di Granit Xhaka al Milan, alimentando le speranze dei tifosi rossoneri in vista di una campagna acquisti entusiasmante.