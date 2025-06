Calciomercato Milan, che bella notizia per Tare ed Allegri: l’obiettivo a centrocampo vuole vestire la maglia rossonera. Le ultimissime notizie

Ardon Jashari è un obiettivo concreto del Milan per il calciomercato estivo, e il giovane centrocampista svizzero sembra decisamente propenso ad accettare la destinazione rossonera. Il suo desiderio di vestire la maglia del Milan affonda le radici nell’infanzia: Jashari, che il prossimo mese compirà 23 anni, è infatti un tifoso del club fin da quando aveva otto anni. Questo legame emotivo è stato rafforzato anche dalla sua recente esperienza a San Siro, dove ha giocato con il Club Brugge contro il Milan in Champions League, descrivendo l’atmosfera come un “sogno che si è avverato”.

Attualmente, le trattative tra Milan e Club Brugge sono in corso. I rossoneri avrebbero presentato un’offerta iniziale di 28 milioni di euro, ma il club belga valuta il giocatore almeno 33 milioni di euro, con alcune fonti che riportano una richiesta di 40 milioni. Nonostante la differenza di valutazione, i rapporti tra le due società sono considerati buoni, anche in virtù del precedente affare Charles De Ketelaere. Il Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare, che ha già avuto contatti con gli agenti albanesi di Jashari, è fiducioso di poter raggiungere un accordo.

Jashari, che ha un contratto con il Club Brugge fino al 2029, ha avuto un’ottima stagione in Belgio, collezionando 35 presenze, tre gol e quattro assist in campionato, oltre a 11 presenze in Champions League. La sua versatilità come centrocampista centrale e le sue qualità tecniche lo rendono un profilo molto interessante per il Milan, che sta cercando rinforzi per il proprio centrocampo in vista della stagione 2025-2026.