Calciomercato Milan, che occasione per Tare e Allegri: Junior Firpo si è liberato a parametro zero. Tutti i dettagli e le ultimissime notizie

Il mercato del Milan continua a muoversi, e tra i nomi che circolano per rinforzare la fascia sinistra spunta quello di Junior Firpo. Il terzino, come ufficializzato dal comunicato del Leeds United, ha lasciato il club inglese a parametro zero, diventando un’interessante opportunità per il Diavolo.

L’ex Barcellona, classe 1996, è ora libero di accasarsi a costo zero, un fattore che lo rende particolarmente appetibile per i rossoneri. Il Milan è da tempo alla ricerca di un profilo che possa garantire esperienza e qualità sulla corsia mancina, sia come alternativa che come potenziale titolare, a seconda delle scelte tecniche. Firpo, con il suo passato in Liga e Premier League, possiede un bagaglio internazionale di tutto rispetto.

Nonostante qualche infortunio abbia condizionato il suo percorso al Leeds, quando è stato in campo, Firpo ha mostrato le sue doti: velocità, capacità di spinta e una buona propensione a partecipare alla manovra offensiva. Queste caratteristiche si sposano bene con il gioco dinamico che il Milan cerca di esprimere. Inoltre, la possibilità di prenderlo senza dover sborsare un euro per il cartellino permette al club di Via Aldo Rossi di reinvestire le risorse economiche su altri reparti o su profili diversi.

La dirigenza milanista, in questi giorni di intense riunioni a Casa Milan, sta valutando attentamente il profilo di Firpo. La sua disponibilità a parametro zero lo rende un’opzione concreta e strategicamente interessante, soprattutto in un’ottica di ampliamento e rafforzamento della rosa. Sarà cruciale capire quali saranno le richieste economiche del giocatore in termini di ingaggio e se le sue condizioni fisiche, dopo l’esperienza inglese, saranno considerate idonee per le intense richieste del campionato italiano.

Il Milan è pronto a cogliere le occasioni che il mercato offre, e Junior Firpo, ora svincolato, rappresenta una di queste. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il terzino spagnolo sarà il prossimo rinforzo per il Sette Volte Campione d’Europa.