Calciomercato Milan, il pallino di Tare è sempre più vicino dal firmare con l’Atalanta: sta per saltare la trattativa. Le ultimissime sui rossoneri

Il nome di Honest Ahanor, giovane talento del Genoa, sta infiammando il calciomercato italiano, con Milan e Atalanta protagoniste di un duello sempre più acceso. A fare il punto sulla situazione è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha fornito un aggiornamento cruciale sulle trattative in corso.

“Su Ahanor si è parlato molto di Milan, è vero che c’è un interesse del Milan da giorni”, ha confermato Romano, sottolineando come il club rossonero abbia effettivamente messo gli occhi sul promettente terzino sinistro classe 2008. L’interesse del Milan per il giovane difensore è ben noto e testimonia la volontà del club di puntare su talenti in prospettiva per il futuro.

Tuttavia, la corsa per Ahanor sembra aver subito una svolta nelle ultime ore. “A noi risulta che l’Atalanta in queste ore abbia fatto dei progressi importanti”, ha rivelato Romano, evidenziando una decisa accelerazione da parte del club bergamasco. L’Atalanta, nota per la sua capacità di valorizzare i giovani e per la sua attenta politica di scouting, starebbe spingendo forte per assicurarsi le prestazioni di Ahanor, cercando di superare la concorrenza.

“L’Atalanta sta provando a sorpassare tutte le concorrenti”, ha concluso Fabrizio Romano, lasciando intendere come i nerazzurri siano determinati a chiudere l’affare. La Dea, forte anche della probabile cessione di Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid, vede in Ahanor un profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra e proseguire la sua filosofia di investimento sui giovani promettenti. La palla, ora, passa al Genoa e al giocatore, che dovranno valutare le offerte e decidere il proprio futuro.