Calciomercato Milan, Tare ci prova: servono 50 milioni! Le ultime

Calciomercato Milan – Per rinforzare l’attacco c’è un obiettivo da ben 50 milioni di euro

Il Milan ha puntato gli occhi su Mateo Retegui, l’attaccante della Nazionale Italiana, individuandolo come uno degli obiettivi primari per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, conferma l’intenzione del Diavolo di investire in un centravanti di qualità per completare la rosa.

Mateo Retegui, classe 1999, è un attaccante moderno e completo. Dotato di un’ottima fisicità, un buon senso del gol e una notevole capacità di lavorare per la squadra, si è imposto all’attenzione del calcio italiano e internazionale grazie alle sue prestazioni. Dopo aver militato in Argentina con la maglia del Tigre, è approdato in Italia al Genoa, dove ha dimostrato le sue doti da realizzatore e la sua abilità nel duellare con i difensori avversari. Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione e l’esordio con la Nazionale Italiana, sotto la guida di Roberto Mancini prima e di Luciano Spalletti poi, diventando rapidamente un punto fermo dell’attacco azzurro.

Il Milan, alla ricerca di un profilo che possa garantire gol e profondità, vede in Retegui il rinforzo ideale. La sua giovane età e il suo potenziale di crescita si allineano perfettamente con la strategia del club meneghino di costruire una squadra competitiva e proiettata al futuro. La dirigenza rossonera, guidata da un nuovo corso tecnico, è impegnata a valutare le migliori opzioni sul mercato per soddisfare le esigenze di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che guiderà il Milan.

Tuttavia, l’operazione non si preannuncia semplice. L’Atalanta, attuale proprietaria del cartellino del giocatore, valuta Retegui non meno di 50 milioni di euro. Una cifra significativa che testimonia l’importanza del giocatore per la Dea e la sua caratura sul mercato. I bergamaschi, noti per la loro politica ferrea nelle cessioni, non intendono fare sconti per un asset così prezioso.

Le trattative tra il Milan e l’Atalanta si preannunciano intense. Il club di Via Aldo Rossi dovrà decidere se affondare il colpo con un investimento così importante o se virare su altri profili. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se Retegui diventerà il nuovo volto dell’attacco dei rossoneri o se il suo futuro sarà ancora a Bergamo o altrove.