Calciomercato Milan, Moncada prende nota! L’obiettivo dei rossoneri ha chiesto la cessione

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri attenti al futuro di Mile Svilar: il portiere della Roma avrebbe infatti chiesto la cessione

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il portiere della Roma Mile Svilar avrebbe chiesto la cessione in un incontro privato con Claudio Ranieri e con il club. La decisione di Svilar sarebbe maturata a causa delle promesse non mantenute dal club giallorosso, che non ha mai dato una risposta alle richieste del giocatore di conoscere le intenzioni sulla possibilità di rinnovare il contratto o di procedere con una cessione.

Il contratto di Svilar scade nel 2027, ma il suo ingaggio non sarebbe più adeguato alla sua crescita e al suo valore attuale, dopo l’esplosione che ha avuto nell’ultimo anno e mezzo. La richiesta di Svilar di avere una risposta sulla sua situazione contrattuale non è nuova, e La Repubblica aveva già insistito sulla fretta del giocatore di conoscere le intenzioni del club prima della fine della stagione.

La situazione sembra essere diventata critica, e la Roma dovrà prendere una decisione rapida per evitare di perdere il portiere in estate. La squadra giallorossa dovrà valutare attentamente le opzioni e decidere se rinnovare il contratto di Svilar o procedere con una cessione. Il calciomercato Milan è attento: Svilar infatti è uno dei primi obiettivi in caso di Maignan.