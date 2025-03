Calciomercato Milan, la suggestione a centrocampo riprende quota? L’ultima indiscrezione non lascia ben sperare. I dettagli

Calciomercato Milan, la suggestione in casa rossonera legata all’acquisto di Marco Verratti sembra destinata a scemare

Come riportato da calciomercato.com, rischia di sfumare sul nascere per il calciomercato Milan la suggestione legata a Marco Verratti:

PAROLE – «A gennaio c’erano stati alcuni rumors sull’Inter ma nessun interesse concreto, in Brasile parlavano di un interesse da parte del Corinthians che ha fatto impazzire i tifosi del Timão: la piazza aveva accolto con grande entusiasmo l’indiscrezione di mercato, poi rimasta tale. Da quando è andato in Qatar Verratti è stato accostato a tanti club tra i quali anche Juventus, Milan, Chelsea, Manchester United e Barcellona, ma in realtà non c’è mai stata una società realmente interessata al giocatore».

