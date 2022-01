Calciomercato Milan: suggestione Casale dell’Hellas Verona

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan prosegue la ricerca verso il fatidico difensore centrale. In pole Bailly, in alternativa Diallo. Occhio anche a Casale

Il Milan prosegue la ricerca verso il fatidico difensore centrale. Come riporta il Corriere dello Sport, in pole vi sarebbe Bailly, in alternativa Diallo.

Occhio, però, anche alla suggestione Casale, 23enne in forza all’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da L’Arena ha fatto recapitare al club gialloblù un’offerta da 8 milioni di euro per il difensore, però rispedita al mittente