Calciomercato Milan, i rossoneri avvisano le pretendenti! Strategia chiara per l’estate, i tifosi prendono nota

Calciomercato Milan, i rossoneri non vogliono trasformarsi in un super-market: avviso alle pretendenti, strategia impostata per l’estate

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha una strategia chiara per quanto riguarda il capitolo cessioni in vista dell’estate in arrivo.

Il Milan non intende trasformarsi… in un supermercato. C’è la volontà di tenere gli elementi che vengono reputati anche per il futuro i cardini della squadra o cederne al massimo uno, se proprio non ci saranno le condizioni per trattenerlo.