Calciomercato Milan, col Monza ultima a San Siro per tanti? Spifferi da Milanello, la novità spiazza i tifosi

Calciomercato Milan, la gara di questa sera contro il Monza potrebbe essere l’ultima per tanti calciatori dell’attuale rosa rossonera

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, quella di questa sera potrebbe essere, in casa rossonera, l’ultima partita per tanti calciatori destinati probabilmente all’addio nel prossimo calciomercato Milan.

Per molti sarà l’ultima a San Siro. Di certo per Joao Felix, Walker, Abraham, Sottil. Florenzi è a scadenza, come Jovic se il Milan non eserciterà la clausola. Jimenez può essere riacquistato dal Real, Loftus-Cheek e Emerson sono già ai margini, Theo punto interrogativo.