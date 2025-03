Calciomercato Milan, big a rischio? Decisione inappellabile in casa rossonera: succederà a giugno

Condividi via email

Calciomercato Milan, cambio di strategia in casa rossonera in vista dell’estate: tutti i big storici della rosa sono a rischio

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa in vista della prossima estate.

Di sicuro senza alibi sono i giocatori, specialmente i big: da Leao a Theo fino a Maignan, gli uomini scudetto del 2022 hanno tradito. A giugno cambierà molto. Ed è giusto così. Se prima erano intoccabili, ora il Milan ascolterà proposte. Ad ogni modo, sono sul mercato.