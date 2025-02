Calciomercato Milan, Stalmach al FC Magdeburg: c’è il comunicato ufficiale

Condividi via email

Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Stalmach all’FC Magdeburg: c’è la nota del club rossonero. I dettagli

Con un comunicato, il calciomercato Milan ha ufficializzato la cessione di Stalmach all’FC Magdeburg. Di seguito la nota del club:

PAROLE – «AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Dariusz Stalmach a FC Magdeburg. Il Club ringrazia Dariusz per la professionalità che ha dimostrato in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera».