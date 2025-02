Condividi via email

Calciomercato Milan, il retroscena di Sottil: «Giornata lunga, sono rimasto senza parole per questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Riccardo Sottil, ultimo acquisto del calciomercato Milan di gennaio, si è presentato in conferenza stampa. Di seguito il retroscena sulla trattativa.

ULTIMO GIORNO DI MERCATO – «E’ stata una giornata lunga. Ero al campo e mi ha chiamato il mio agente dopo allenamento e io non gli ho risposto subito. Poi Giuseppe Riso mi ha detto che c’era la chance di andare al Milan e io sono rimasto senza parole. Ho parlato con mio papà, che già lo sapeva dalla mattina e sul gong del calciomercato sono riuscito ad arrivare qui. Paura di non chiudere la trattativa? Ho avuto un po’ di ansietta e ho aspettato a casa sul divano, ma grazie a Dio è andata come speravo».