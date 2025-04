Calciomercato Milan, il papà di Sottil annuncia: «Riscatto in estate? Ci stiamo pensando, posso dire questa cosa»

Calciomercato Milan, Andrea Sottil, padre di Riccardo, ha parlato del possibile riscatto dell’esterno da parte del club rossonero in estate

Intervenuto a Radio Bruno, Andrea Sottil parlato così del futuro del figlio Riccardo nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Penso che per Riccardo saranno emozioni importanti, è arrivato a Firenze che aveva 16 anni… poi è arrivata questa occasione importante che abbiamo colto, ma sicuramente sarà un momento intenso. Come sta andando al Milan? Eravamo consapevoli, Riccardo era consapevole che sarebbe stato difficile giocare, ma può solo che migliorare anche allenandosi in silenzio e tutti i giorni con giocatori di altissimo livello, respirando l’aria di Milanello. Riscatto? Ci stiamo pensando, Riccardo è molto sereno e determinato a far vedere il suo valore, mi è piaciuto negli sprazzi in cui è stato utilizzato».