Calciomercato Milan, clamoroso dalla Francia: questo club ha sondato Olivier Giroud! Il retroscena di mercato

Direttamente dalla Francia emerge un clamoroso retroscena di calciomercato riguardante da vicinissimo il Milan. Come riportato da L’Equipe, il Rennes avrebbe sondato Olivier Giroud.

Il club transalpino aveva fatto una proposta per l’attaccante: secco no del francese, non interessato a un ritorno in patria, così come del club rossonero, che non ha intenzione di privarsi del proprio bomber.