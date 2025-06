Calciomercato Milan, Simeone entra nella corsa al grande obiettivo: Allegri avvisato. Cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato entra nel vivo e uno dei nomi che sta scaldando l’asse Torino-Milano-Madrid è quello di Andrea Cambiaso. Il laterale della Juventus, dopo una stagione che ne ha confermato le promettenti qualità, è finito nel mirino di due top club europei: il Milan, che lo considera un obiettivo primario, e l’Atletico Madrid, che si è aggiunto alla corsa. A fare il punto sulla situazione è TuttoJuve, che svela i retroscena di un intreccio di mercato che potrebbe tenere banco per diverse settimane.

L’interesse del Milan per Andrea Cambiaso non è certo una novità. I rossoneri, infatti, hanno individuato nel giovane talento bianconero il profilo ideale per rinforzare le proprie corsie esterne, specialmente in un contesto di possibile partenza di Theo Hernandez, sul quale si sono accesi i riflettori di club arabi e non solo. L’idea è quella di un giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli e di garantire sia spinta offensiva che copertura difensiva, caratteristiche molto apprezzate dal club meneghino.

A complicare i piani del Milan, però, è l’inserimento dell’Atletico Madrid. Secondo le indiscrezioni raccolte da TuttoJuve, i Colchoneros si sarebbero aggiunti alla lista dei pretendenti per Cambiaso. Il club spagnolo, noto per la sua attenzione ai profili giovani ma già affermati, vede nel laterale juventino un elemento in grado di sposarsi alla perfezione con il calcio intenso e tattico di Diego Simeone. L’Atletico è sempre alla ricerca di giocatori che possano garantire corsa, sacrificio e qualità tecnica, e Cambiaso risponde a tutte queste caratteristiche.

La Juventus, dal canto suo, si trova in una posizione di relativo vantaggio. Cambiaso è un elemento importante della rosa e non c’è una necessità impellente di cederlo. Qualsiasi offerta dovrà essere congrua al valore del giocatore, che la società bianconera valuta molto attentamente. TuttoJuve sottolinea come, al momento, non ci siano stati contatti ufficiali tra la Juventus e l’Atletico Madrid per Cambiaso, mentre l’interesse del Milan è più strutturato, con il club rossonero che starebbe valutando anche la possibilità di formulare un’offerta.

In questo scenario, il futuro di Andrea Cambiaso rimane avvolto nell’incertezza. La Juventus, forte del contratto del giocatore, aspetterà l’offerta giusta, mentre Milan e Atletico Madrid cercheranno di capire se e come affondare il colpo. La sensazione è che il prezzo del cartellino potrebbe salire, dando vita a un’asta di mercato che potrebbe giovare alle casse bianconere.