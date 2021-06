Calciomercato Milan, si punta Gudmundsson del Groningen. Le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri mettono gli occhi su Gabriel Gudmundsson del Groningen. Valutato 5 milioni di euro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe osservando con attenzione il terzino sinistro 21enne Gabriel Gudmundsson del Groningen. Valutato meno di 5 milioni di euro, il laterale mancino è seguito anche da Napoli, Lipsia, Borussia Dortmund e Manchester City.

Un rinforzo per potenziare la fascia sinistra, in vista della prossima Champions, che vede come intoccabile titolare Theo Hernandez.