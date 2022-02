Calciomercato Milan, si pensa ad un clamoroso ritorno: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Come ultime idea di calciomercato il Milan pensa ad un clamoroso ritorno. Il prezzo è sui 15 milioni di euro

Un ritorno per il Milan in tema calciomercato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i rossoneri pensano a Gerard Deulofeu, rossonero per 6 mesi nella stagione 2016/17 ed ora in forza all’Udinese.

Con i friulani ha realizzato in questa stagione 7 gol e 2 assist. Ci sarebbero su di lui anche Napoli, Fiorentina e Roma, il prezzo è sui 15/20 milioni di euro.