Calciomercato Milan – Si complica la pista Thauvin: ecco il motivo

Florian Thauvin chiede 5 milioni di euro a stagione alla sua prossima squadra dato che non vuole rinnovare il contratto con il Marsiglia

Florian Thauvin è uno degli obiettivi di mercato del Milan qualora Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare il suo contratto. Come riportato però da Tuttosport, la pista che porta al laterale offensivo francese si è complicata dato che lo stesso Thauvin vuole un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione. Ricordiamo che il calciatore si libererà dal Marsiglia, suo attuale club, a parametro zero nel giugno 2021. In pratica, è nella stessa situazione di Calhanoglu, e anche lui come il turco vuole un ingaggio pesante per rinnovare il contratto.

Thauvin, 28 anni da compiere il 26 gennaio prossimo, è seguito dal Milan già da diverse stagioni, ma la società rossonera per ora è apparsa “spaventata” dalle alte richieste di ingaggio.