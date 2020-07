Calciomercato Milan: sfuma Upamecano, per Tonali è derby con l’Inter

Upamecano ha rinnovato il proprio contratto con il Lipsia. Per quanto riguarda, invece, la questione Tonali il Milan rimane ancora in gioco

Upamecano ha rinnovato il proprio contratto con il Lipsia. A questo punto sembra praticamente sfumato l’obiettivo per i rossoneri che non potranno nemmeno contare su Ralf Rangnick (il quale ha detto no al Milan e ha anche rescisso con la Red Bull). Per quanto riguarda, invece, la questione Tonali il Milan rimane ancora in gioco. Antonio Conte e richiesto il giocatore alla dirigenza nerazzurra per la prossima stagione, ma al momento non c’è ancora nulla di definitivo. Il Brescia attende un eventuale rilancio dei rossoneri, mentre il giocatore avrebbe espresso un preferenza per la squadra allenata da Stefano Pioli.