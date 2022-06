Calciomercato Milan: sfuma Deulofeu? Trattativa in chiusura con il Napoli

Deulofeu si avvicina sempre di più al Napoli. L’attaccante accostato anche al Milan, ha una bozza di intesa con gli azzurri

Deulofeu si avvicina sempre di più al Napoli. L’attaccante accostato anche al Milan, per un possibile ritorno in rossonero ha una bozza di intesa con il club per un contratto pluriennale a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus vari legati a risultati di squadra e individuali.

Come riportato da Calciomercato.com la prima proposta ufficiale del Napoli all’Udinese da 13 milioni di euro non è stata sufficiente per chiudere la trattativa. Giuntoli ora sta preparando un nuovo rilancio a 15/16 milioni che può essere la cifra giusta per convincere i Pozzo.